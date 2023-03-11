Азамат Мусагалиев после участия в КВН построил на российском телевидении успешную карьеру. Юморист снялся в нескольких кинофильмах, а также запустил собственное телешоу и стал очень востребованным ведущим.

На днях комик проговорился о том, что телеканал ТНТ вскоре хочет закрыть три самых крупных проекта с его участием. По словам Азамата, речь идет о шоу "Музыкальная интуиция", проекте "Я тебе не верю" и программе "Где логика?". Почему было принято такое решение руководством канала, пока что неизвестно.

Шоумен уверен, что закрытие телешоу его вовсе не расстроило. У него ко всему происходящему в жизни есть философский подход.