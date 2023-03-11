Ксения Собчак сообщила: «Ургант не бьется Манучаровым»

Ксения Собчак высказалась в адрес Вячеслава Манучарова. Как считает журналистка, он пытается добиться популярности посредством критики других артистов, включая Ивана Урганта. Однако не преуспевает в этом, ведь с ними не может сравниться.

По мнению теледивы, ранее Манучаров мало кому был известен, а после того, как стал высказываться в адрес уехавших артистов, ситуация поменялась.

"Вячеслав предрекает эмиграцию Урганта в Израиль, чтобы освободить слот под проект Вячеслава", - сообщила ведущая в своем авторском шоу.

Собчак считает, что эти попытки не увенчаются успехом.

"Ургант не бьется Манучаровым, а Пугачева не бьется Кормухиной", - добавила Ксения.

Напомним, недавно Ургант заявил, что он решил запустить новое шоу "Эмпатия Ванючи". Шоумен съязвил, что требование к гостям всего одно - у них должен быть рот.