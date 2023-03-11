«МК»: Переселенцы из Казахстана назвали русофобию и бедность причинами массового бегства в Россию

Более 14 тысяч человек из Казахстана переехали в РФ за девять месяцев минувшего года. Об этом говорят данные МВД. Граждане, которые вернулись на свою историческую родину, основной причиной бегства считают русофобию и бедность, пишет МК.

Русский по национальности мужчина, который прожил в Казахстане 20 лет, сказал, что общаться с местными ему стало очень тяжело. Притеснение началось примерно четыре года назад. Многие казахи стали общаться с русскими на своем языке, причем принципиально.