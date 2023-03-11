Yandex.RTB

НТВ: Звезды эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на родину

Image 16+
НТВ: Звезды эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на родину
Знаменитости
Фото из открытых источников

После начала специальной военной операции на Украине российские звезды разделились на два лагеря. Первые всячески поддерживают Россию, а вторые поспешили покинуть РФ и начали из-за границы поливать грязью правительство страны и ее граждан.

Артисты и актеры, оставшиеся в России в столь трудное время, недоумевают, почему их коллеги, которые именно на родине стали знаменитыми, востребоваными и зарабатывали здесь баснословные деньги, сейчас нелестно высказываются об отчизне.

Исполнитель Виктор Рыбин уверен, что российские знаменитости вынуждены плохо говорить о РФ только для того, чтобы выжить в чужой стране.

А вот актер Сослан Фидаров, который отправился добровольцем в зону проведения СВО, не находит оправдания сбежавшим из страны артистам. Он надеется, что сбежавшие звезды-предатели никогда больше не вернутся назад, пишет НТВ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Филипп Киркоров показал своих подросших детей во время каникул в Дубае

Сегодня, 17:21

Артистка РФ Лия Ахеджакова много лет живет с лучшей подругой Аллой Будницкой, заменившей ей семью

Сегодня, 16:58

НТВ: Звезды эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на родину

Сегодня, 16:37

Юморист Азамат Мусагалиев заявил о закрытии трех проектов на телеканале ТНТ с его участием

Сегодня, 16:11

Солист «Отпетых мошенников» Аморалов назвал алкоголизм Богомазова причиной распада поп-группы

Сегодня, 16:02

«Почка 2»: вышло долгожданное продолжение провокационного телесериала с Любовью Аксеновой

Сегодня, 15:50

Артист из РФ Филипп Киркоров заявил, что съехался со своей возлюбленной

Сегодня, 12:38

34-летний российский актер Александр Петров: поклонники переживают за здоровье актёра

Сегодня, 12:30

Дочь шоумена Урганта продемонстрировала обнаженные фотографии с татуировкой на спине

Сегодня, 12:21

Ксения Собчак сообщила: «Ургант не бьется Манучаровым»

Сегодня, 12:14

Полина Диброва вышла на связь после сообщений о четвертом ребенке от чернокожего спортсмена из Африки

Сегодня, 12:04

«У нас проще отрезать, нежели работать»: Сергей Дружко объяснил, почему закрыли «Вечерний Ургант»

Сегодня, 11:48

«Woman.ru»: последнее видео с Романом Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Сегодня, 11:40

Звезда сериала «Мандалорец» Педро Паскаль сообщил, под какую песню его надо похоронить

Сегодня, 11:28

Певица Полина Гагарина дважды лишила выбора Владимира Преснякова в музыкальном проекте «Голос»

Сегодня, 11:19

StarHit: на музыкальном телешоу РФ «Голос» произошел скандал между Гагариной и Пресняковым

Сегодня, 11:12

47-летняя балерина Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном платье

Вчера, 18:08

StarHit: 38-летняя Екатерина Варнава сильно сдала после развода с Александром Молочниковым

Вчера, 18:02

Анна Заворотнюк опубликовала фото могильной плиты после своего возвращения в Россию

Вчера, 17:56

Что стало с Антоном Зацепиным из «Фабрики звезд-4» через 20 лет после телепроекта

Вчера, 17:46

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека
  • Вчера, 11:34

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека

О том, как определить проблемы с почками на ранней стадии, рассказали врачи-урологи Владимирской области. Серьёзные болезни почек могут протекать

Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов
  • 8-03-2023, 20:32

Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов

У большинства пациентов, которые переболели COVID-19, отсутствует любые необратимые поражения легких, в том числе фиброз. Об этом сообщил профессор

«ИноСМИ»: Перечислены 10 опасных заболеваний, от которых защищает употребение кофе
  • 8-03-2023, 20:45

«ИноСМИ»: Перечислены 10 опасных заболеваний, от которых защищает употребение кофе

Как известно, умеренное употребление кофе (три-четыре чашки в день) связано с увеличением продолжительности человеческой жизни. Согласно результатам

«Woman.ru»: последнее видео с Романом Костомаровым, от которого наворачиваются слезы
  • Сегодня, 11:40

«Woman.ru»: последнее видео с Романом Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Поклонники обсуждают последнее выступление Романа Костомарова и Валерии Ланской на "Ледниковом периоде". Номер пары не смог никого оставить

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси
  • Вчера, 09:57

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси

Год назад Чулпан Хаматова уехала из РФ в Латвию. Но творчески реализоваться там не получилось. Теперь выступать она планирует со сцены театра в

Актер Михайлов раскритиковал антироссийскую позицию актеров Смольянинова и Хаматовой
  • Вчера, 09:19

Актер Михайлов раскритиковал антироссийскую позицию актеров Смольянинова и Хаматовой

Звезда советского кинофильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов на съёмках для YouTube-канала Михаила Шахназарова высказался об артистах Чулпан

Новости партнеров
Новости партнеров
Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека
  • 9-03-2023, 09:23

Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека

В России прописка является распорядителем жизни и смерти, поскольку именно от нее зависит получение квалифицированной медицинской помощи,

Врач назвал главные продукты, которые препятствуют похудению
  • Вчера, 11:27

Врач назвал главные продукты, которые препятствуют похудению

Врач-эндокринолог Арсений Русанов назвал продукты, которые препятствуют похудению. По его словам, главная задача в борьбе с лишним весом - создание

Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей
  • 9-03-2023, 09:13

Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей

Как заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев, качественная и правильно работающая микроволновка безопасна для здоровья человека.

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке
  • Вчера, 11:36

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке

В действующей системе оплаты парковки в центральных районах Петербурга есть серьезная недоработка. Горожане не могут оплатить «стоянку» наличными в