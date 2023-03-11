НТВ: Звезды эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на родину

После начала специальной военной операции на Украине российские звезды разделились на два лагеря. Первые всячески поддерживают Россию, а вторые поспешили покинуть РФ и начали из-за границы поливать грязью правительство страны и ее граждан.

Артисты и актеры, оставшиеся в России в столь трудное время, недоумевают, почему их коллеги, которые именно на родине стали знаменитыми, востребоваными и зарабатывали здесь баснословные деньги, сейчас нелестно высказываются об отчизне.

Исполнитель Виктор Рыбин уверен, что российские знаменитости вынуждены плохо говорить о РФ только для того, чтобы выжить в чужой стране.

А вот актер Сослан Фидаров, который отправился добровольцем в зону проведения СВО, не находит оправдания сбежавшим из страны артистам. Он надеется, что сбежавшие звезды-предатели никогда больше не вернутся назад, пишет НТВ.