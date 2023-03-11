Объявлены победители американской антипремии «Золотая малина»

Лауреатов премии «Золотая малина» назвали в США. Организаторами худшим фильмом был признан фильм «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро. При этом картина получила максимальное количество номинаций этой антипремии — сразу 8.

Лента с Аной де Армас в номинации «Худший сценарий» победила. Еще две статуэтки достались кинофильму «Элвис». Их получил Том Хэнкс в номинации «Худший актер второго плана», а также «Худший актерский дуэт».

Джаредо Лето вручили антипремию как худшему актеру за роль в «Морбиусе». Коллега Лето Адриа Архона тоже получила «Золотую малину». Она стала худшей артисткой второго плана.

«Худший сиквел, ремейк или пародия» «Золотой малины» достался ленте «Пиноккио» режиссера Роберта Земекиса. Худший режиссер - Колсон Бэйкер. Его отметили за проект «Добрый траур».