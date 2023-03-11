Оскар-2023: когда пройдет церемония вручения наград и кого считают главными фаворитами премии

Через два дня состоится церемония вручения наград Американской киноакадемии. Она пройдет 12 марта в 20:00 по восточному времени (17:00 по тихоокеанскому). Прямую трансляцию покажет канал ABC и YouTube. Гости соберутся в театре Долби в Голливуде. Именно там знаменитости получают премии более 20 лет подряд.

Борьба за главный приз – звание «Лучшего фильма года» развернется между «Всё, везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера и «Башни Инишерина» Мартина Макдонаха.

Звание лучшей анимационной полнометражной картины может получить «Пиноккио» Гильермо дель Торо. В категории визуальных эффектов за титул самой красивой ленты поборются «Аватар: Путь воды» (Джеймс Кэмерон) и «Топ Ган: Мэверик» (Джозеф Косински). Мишель Йео и Кейт Бланшетт имеют равные шансы на заветную статуэтку. Среди актеров все не менее сложно. За премию поборются Остин Батлер и Брендан Фрейзер.