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Певица Полина Гагарина дважды лишила выбора Владимира Преснякова во время музыкального шоу «Голос»

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Певица Полина Гагарина дважды лишила выбора Владимира Преснякова во время музыкального шоу «Голос»
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Фото из открытых источников

В новом сезоне шоу "Голос", которое вышло в эфир 10 марта со вторым этапом слепых прослушиваний, у наставников появилась новая функция. Теперь они смогут блокировать других судей для того, чтобы участники не могли сделать в их пользу выбор.

Новичок Владимир Пресняков у участников пользовался повышенным спросом. Стоит сказать, что до этого кнопкой "блок" судьи не пользовались. Однако на вторых слепых прослушиваниях Полина Гагарина решила устроить неприятный сюрприз коллеге: она дважды блокировала Преснякова, чтобы заполучить себе в команду желаемых вокалистов. Первый раз наставники соревновались за 35-летнюю Дарию из Москвы, к которой повернулись все, помимо Антона Беляева. Второй раз Полина воспользовалась блокировкой, когда все судьи повернулись к Гульнаре Байгузиной из Уфы.

Стоит сказать, что сам же Пресняков на такие действия Гагариной отреагировал сдержанно.

 



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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