Вышел второй сезон сериала «Почка». Главную роль в нем сыграла Любовь Аксенова. По сюжету она была чиновницей Натальей Кустовой, отличающейся хабалистым характером. Неожиданно она оказалась смертельно больна. Для того чтобы выжить, была вынуждена искать донора, который отдаст здоровую почку. Героиня поменялась на глазах. Людям понравилось наблюдать, как героиню меняют непростые обстоятельства, при которых она оказалась на грани жизни и смерти.

Кустова после операции отправилась в Черногорию, где спряталась от правосудия и занимается бездельем. В жизни женщины меняются разные мужчины, с которыми ничего серьезного героиню не связывает.

В определенный момент Наталья вспомнила о Михаиле. Она видит сцены их близости и ей стало стыдно, что почку матери мужчины пересадили не Михаилу, а ей, и он все еще ждет донора. У Кустовой появилось к Мише влечение, она вернулась в РФ, где с головой окунается в новые приключения.