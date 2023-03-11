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Полина Диброва родила четвёртого ребёнка от чернокожего спортсмена из Африки

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Полина Диброва родила четвёртого ребёнка от чернокожего спортсмена из Африки
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Фото из открытых источников

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Полина Диброва в четвёртый раз родила ребенка. Сообщалось, что отцом малыша является чернокожий спортсмен из Африки. Супруга знаменитого российского телеведущего отреагировала на эти слухи.

На протяжении нескольких дней пользователи соцсетей обсуждают новость, что молодая жена ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» родила ребенка но не от Диброва, а от некого африканца. Цвет кожи у чада якобы соответствующий. Подобные сплетни шокировали 33-летнюю «Мисс Россия— 2017″. Полина прояснила эту ситуацию в личном микроблоге:

«Меня разбудили сообщения от друзей насчет новости, которая бороздит просторы Сети. Это шок! Хочется спросить: люди, вы что там курите? Вы что серьезно?» — высказалась девушка.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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