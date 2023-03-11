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Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" отдают жизни при исполнении общей задачи

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Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" отдают жизни при исполнении общей задачи
Военные новости
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, за что гибнут «музыканты». Корреспонденты издания «Глас народа» прислали на имя бизнесмена запрос, отметив, что в последнее время многие СМИ активно распространяют негативные тезисы о его подразделении. 

Представители редакции поинтересовались у Пригожина, действительно ли он жертвует бойцами своего формирования ради личной выгоды. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ предпринимателя.

«Бойцы ЧВК «Вагнер» погибают в исполнении общей задачи — это стягивание вражеских сил на себя и их уничтожение», — объяснил Евгений Пригожин.

Если никто так и не начнет помогать бойцам ЧВК «Вагнер», то поставленная цель останется сложной задачей. Однако люди в любом случае будут погибать, отметил глава формирования. 

«Война так придумана, что одна армия убивает другую. Та армия, которая первая погибнет, она уступает свою территорию, идет как можно дальше от линии фронта и больше никогда никого не беспокоит, пока новое поколение не народится», — объяснил Пригожин.

Именно за это сейчас и отдают свои жизни бойцы ЧВК «Вагнер», объяснил российский предприниматель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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