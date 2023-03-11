Yandex.RTB

«СЭ»: госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать часть руки из-за следов сепсиса

Image 16+
«СЭ»: госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать часть руки из-за следов сепсиса
Знаменитости
Фото из открытых источников
Олимпийскому чемпиону России в танцах на льду Роману Костомарову могут вскоре ампутировать часть руки. Это может произойти из-за следов быстро развивающегося сепсиса. Об этом пишет сегодня издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свой достоверный источник.
Как отмечает портал «СЭ», постепенно фигурист приходит в себя. Его состояние в последнее время стабилизировалось. Но олимпийский чемпион не может обойтись без аппарата для стимуляции легких. Доктора пока не планируют отключать Романа от ИВЛ, пока все процессы в организме не наладятся.
 
Опасения врачей вызвало состояние руки Костомарова. Источник утверждает, что на ней снова заметны следы развития сепсиса. Не исключено, что придется ампутировать часть поврежденной руки:
Сепсис выражен не ярко, однако убирать придется. Пока что не понятно, как много.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Супруга рэпера Гуфа после побега в Москву из Таиланда оказалась под капельницами

Сегодня, 18:42

Брухунова не подтвердила слухи о разрыве с Петросяном спустя три года брака

Сегодня, 18:32

Объявлены победители американской антипремии «Золотая малина»

Сегодня, 18:23

«МК»: Переселенцы из Казахстана назвали русофобию и бедность причинами массового бегства в Россию

Сегодня, 18:00

«СЭ»: госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать часть руки из-за следов сепсиса

Сегодня, 17:45

Оскар-2023: когда пройдет церемония вручения наград и кого считают главными фаворитами премии

Сегодня, 17:28

Филипп Киркоров показал своих подросших детей во время каникул в Дубае

Сегодня, 17:21

Артистка РФ Лия Ахеджакова много лет живет с лучшей подругой Аллой Будницкой, заменившей ей семью

Сегодня, 16:58

НТВ: Артисты эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на свою родину

Сегодня, 16:37

Юморист Азамат Мусагалиев заявил о закрытии трех проектов на телеканале ТНТ с его участием

Сегодня, 16:11

Солист «Отпетых мошенников» Аморалов назвал алкоголизм Богомазова причиной распада поп-группы

Сегодня, 16:02

«Почка 2»: вышло долгожданное продолжение провокационного телесериала с Любовью Аксеновой

Сегодня, 15:50

Артист из РФ Филипп Киркоров заявил, что съехался со своей возлюбленной

Сегодня, 12:38

34-летний российский актер Александр Петров: поклонники переживают за здоровье актёра

Сегодня, 12:30

Дочь шоумена Урганта продемонстрировала обнаженные фотографии с татуировкой на спине

Сегодня, 12:21

Ксения Собчак сообщила: «Ургант не бьется Манучаровым»

Сегодня, 12:14

Полина Диброва вышла на связь после сообщений о четвертом ребенке от чернокожего спортсмена из Африки

Сегодня, 12:04

«У нас проще отрезать, нежели работать»: Сергей Дружко объяснил, почему закрыли «Вечерний Ургант»

Сегодня, 11:48

«Woman.ru»: последнее видео с Романом Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Сегодня, 11:40

Звезда сериала «Мандалорец» Педро Паскаль сообщил, под какую песню его надо похоронить

Сегодня, 11:28

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека
  • Вчера, 11:34

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека

О том, как определить проблемы с почками на ранней стадии, рассказали врачи-урологи Владимирской области. Серьёзные болезни почек могут протекать

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления
  • Сегодня, 16:31

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,

Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми убитой в Екатеринбурге многодетной мамы
  • 9-03-2023, 10:28

Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми убитой в Екатеринбурге многодетной мамы

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, сообщил, как определится судьба несовершеннолетних детей многодетной матери,

Андрей Малахов признался, что у него появился еще один сын, но от другой женщины
  • 9-03-2023, 10:12

Андрей Малахов признался, что у него появился еще один сын, но от другой женщины

Впервые популярный российский телеведущий Андрей Малахов стал отцом в 2017 году. Тогда Наталья Шкулева родила сына Александра. Звездные супруги

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси
  • Вчера, 09:57

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси

Год назад Чулпан Хаматова уехала из РФ в Латвию. Но творчески реализоваться там не получилось. Теперь выступать она планирует со сцены театра в

НТВ: Артисты эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на свою родину
  • Сегодня, 16:37

НТВ: Артисты эстрады и кино советуют уехавшим из РФ коллегам не возвращаться на свою родину

После начала специальной военной операции на Украине российские звезды разделились на два лагеря. Первые всячески поддерживают Россию, а вторые

Новости партнеров
Новости партнеров
Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова
  • Сегодня, 17:32

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова

По словам профессора кафедры русского языка УрФУ Марии Рут, запретить в стране иностранные слова невозможно, поскольку русский язык более чем на 50%

Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека
  • 9-03-2023, 09:23

Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека

В России прописка является распорядителем жизни и смерти, поскольку именно от нее зависит получение квалифицированной медицинской помощи,

Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей
  • 9-03-2023, 09:13

Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей

Как заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев, качественная и правильно работающая микроволновка безопасна для здоровья человека.

В екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей
  • Сегодня, 17:43

В екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей

В магазинах розничной сети «Магнит» в Екатеринбурге катастрофически не хватает сотрудников. Такую информацию предоставил один из продавцов. О