«СЭ»: госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать часть руки из-за следов сепсиса

Олимпийскому чемпиону России в танцах на льду Роману Костомарову могут вскоре ампутировать часть руки. Это может произойти из-за следов быстро развивающегося сепсиса. Об этом пишет сегодня издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свой достоверный источник.

Как отмечает портал «СЭ», постепенно фигурист приходит в себя. Его состояние в последнее время стабилизировалось. Но олимпийский чемпион не может обойтись без аппарата для стимуляции легких. Доктора пока не планируют отключать Романа от ИВЛ, пока все процессы в организме не наладятся.