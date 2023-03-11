Солист «Отпетых мошенников» Аморалов назвал алкоголизм Богомазова причиной распада поп-группы

Лидер группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов высказался о экс-коллеге Гарике Богомазове. По словам участника бойз-бэнда, его коллега не в форме — ни духовно, ни внешне.

Известно, что знаменитости не сотрудничают более 10-ти лет. За все это время между ними образовалась целая пропасть. Сергей все еще на первых позициях в коллективе, Гарик — давно ушел в закат отечественного шоу-бизнеса. При этом Богомазов затаил обиду на Аморалова.

Сергей отметил, что в 2010 году его приятель по группе перестал просто выходить на связь и появляться на их концертах. Пришлось солистам выступать без него. Причина такого поведения заключалась в том, что Гарик регулярно употреблял алкогольные напитки. Артист не знает, справился ли он с этой проблемой, но когда впервые увидел его за последние 12 лет, констатировал, что экс-коллега откровенно плохо выглядит.