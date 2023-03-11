StarHit: на музыкальном телешоу РФ «Голос» произошел скандал между Гагариной и Пресняковым

На музыкальном шоу «Голос» возник скандал между Полиной Гагариной и Владимиром Пресняковым. Певица решила заблокировать своего коллегу.

В 11 сезоне проекта нововведение позволяет блокировать судей. Гагарина им воспользовалась, пишет StarHit. В первом эфире Пресняков не спешил набирать себе в команду участников, а во втором ему помешала это сделать Полина. Артист не смог включиться в полноценную борьбу за 21-летнюю участницу Гульнару Байгузину из Уфы, а также вокалистку Дарию, исполнившую песню «Bon Jovi».

По всей видимости, Гагарина осталась недовольна тем, что многие участники не захотели идти к ней в команду. Как отметил Баста, Гагарина неоднократно открывала шкатулку плохого настроения и гневалась на исполнителя, угрожая забирать его артистов».

Впереди наставников ждет борьба за участников. У Антона Беляева меньше всего людей в команде. Поэтому в следующем выпуске певица может помешать ему.