Супруга рэпера Гуфа после побега в Москву из Таиланда оказалась под капельницами

Жена рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, с грудной дочерью вернулась назад в Москву из Таиланда после случившегося скандала, который устроил музыкантом. Исполнитель повел себя неадекватно, сильно перебрав со спиртным. Рэп-певец довел избранницу до истерики, отобрав у нее паспорт и выложив в Сеть видео, на котором Юлия рыдала.

В итоге девушка покинула Таиланд и вернуться в РФ. Королева вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что с ней и ребенком сейчас все в порядке.

«Я сейчас в Москве. Все с Тиной в порядке. Спасибо большое за переживание, за помощь», — сказала Королева. Она выложила снимок, на которой лежит под капельницей.

Что касается же самого рэп-исполнителя, к нему на помощь вылетела его сестра Ольга.