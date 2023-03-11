«У нас проще отрезать, нежели работать»: Дружко объяснил, почему закрыли шоу «Вечерний Ургант»

В минувшем году развлекательное шоу «Вечерний Ургант» должно было отмечать юбилей. Передача выходит в эфиры Первого канала десять лет и все это время радует зрителей. Однако после начала спецоперации ее поставили на «стоп».

Фанаты программы уверены в том, что шоу обязательно вернется на экраны. К тому же, в возвращение шоу верят коллеги шоумена Ивана Урганта. Многим нравилось наблюдать за работой ведущего.

Своим мнением касательно отсутствия программы в эфирах отечественного ТВ поделился Сергей Дружко. Его также приглашали на площадку вечернего проекта. Этот опыт актер надолго запомнил. Музыкант сожалеет, что такое интересное шоу решили закрыть.

«Плохо отношусь к любой реакции системы… Чаще всего у нас проще что-либо отрезать, чем с этим работать», — поделится Дружко.