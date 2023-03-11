«Woman.ru»: последнее видео с Романом Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Поклонники обсуждают последнее выступление Романа Костомарова и Валерии Ланской на "Ледниковом периоде". Номер пары не смог никого оставить равнодушным.

Они катались под песню британской группы Muse — Exogenesis Part III. Выступление Романа и Валерии растопило сердца многих поклонников синхронностью и легкостью. Татьяна Навка прониклась прокатом и подчеркнула, что «на льду в это раз случилась магия», которая погрузила ее в волшебный сон, из которого не хотелось выходить. Татьяна Тарасова также восхитилась художественной целостностью Костомарова и Ланской. Заслуженный тренер отметила, что такое достигается благодаря «большому искусству катания, прикосновению друг другу и глазами».

Пара на лmду не боялась ошибиться, каталась раскованно, легко и непринужденно, что придало еще больший шарм номеру и помогло откатать его без помарок. Поэтому неудивительно, что все судьи поставили им максимально высокие баллы за артистизм и технику.

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