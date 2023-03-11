Звезда сериала «Мандалорец» Педро Паскаль сообщил, под какую песню его надо похоронить

Педро Паскаль, звезда сериала «Мандалорец», стал гостем Ютуб-шоу Hot Ones. В рамках программы гости едят куриные крылья с 10 соусами, острота которых постепенно повышается. Одновременно они беседуют с ведущим передачи Шоном Эвансом.

47-летний актер в беседе сообщил, что его любимой композицией является песня Purple Rain в исполнении Принса из фильма 1984 года. Американец признался, что именно этот хит должен звучать на его похоронах.

«Это любимая моя песня, берущая за душу. Не знаю почему, но всегда она возникала у меня до того, как стал включать ее в духовную повседневность. Никогда не ходил в церковь, меня воспитали Стивен Спилберг и Принс. Purple Rain - воплощение катарсиса, самая утонченная песня, которую знаю. Если она где-то играет, у меня нет сил пойти в это место, поскольку она глубоко меня волнует», - сказал артист кино.

Нелишне заметить, что Паскаль успешно прошел все этапы шоу. Он без проблем съел куриные крылья со всеми соусами.