В МИДе РФ обозначили позицию по зерновой сделке

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию вокруг новых переговоров по вопросу продления зерновой сделки. В министерстве отметили, что позиции участников сделки в целом известны и соответствующие заявления по этому вопросу уже были сделаны. Также в ведомстве сообщили, что новые переговоры по вопросу продления зерновой сделки российской стороной не проводились.

В министерстве подчеркнули, что позиция политического руководства Российской Федерации остается такой же, как она была заявлена ранее. В ведомстве уточнили, что выдвигают условие приостановления договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что новые переговоры запланировано проводить 13 марта в Женеве.