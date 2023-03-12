Артисты из РФ Филипп Киркоров и Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с голубыми глазами. Благодаря пластическим операциям певец значительно помолодел и постройнел.

После кардинального преображения артист заявил, что у него сейчас есть любимая женщина. При этом имя возлюбленной Киркоров называть не стал. В Сети попытались выяснить, кто является избранницей Филиппа Бедросовича, которая смогла завоевать сердце завидного жениха.

Как считает блогер Лена Миро, никакой возлюбленной у Киркорова нет. Изменения во внешности являются подготовкой к воссоединению с экс-женой Аллой Борисовной Пугачевой.

"Смело могу предположить, что Алла Борисовна, возможно, вскоре освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Дженнифер Лопес и Бена Афлека все сложилось? Вот Алка с Филиппом, возможно, тоже воссоединится. Для этого нужен новый образ", — написала она в блоге.