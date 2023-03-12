Дробыш может подать в суд на бывшую вокалистку «Тутси» Крайнову

Российский продюсер Виктор Дробыш в эфире телешоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ сделал откровенное признание. Он рассказал, что вскоре может подать в суд на бывшую вокалистку «Тутси» Настю Крайнову.

Как отмечает композитор, экс-вокалистка музыкального коллектива, которая 13 лет назад ушла из группы и начала строить сольную карьеру, в настоящее время продолжает на своих концертах исполнять композиции «Тутси».

«Я являюсь таким же правообладателем смежных прав, ведь мой голос есть на всех аранжировках, на всех носителях. У меня есть везде со всеми организаторами договора, у меня никаких проблем нет», —заявила ранее Крайнова.

По словам певицы, она имеет полное право на исполнение треков поп-группы. Также артистка заверила, что не боится судов с музыкальным продюсером. И добавила, что рассмотрит предложения Дробыша о сотрудничестве.