E1.RU проинформировал, как поменялась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

Юлия Михалкова ушла из известного шоу «Уральские пельмени» и решила заняться карьерой, воплотить амбиции в различных сферах жизни. Юмористка не прекращает и сейчас свою активную деятельность, пишет E1.RU.

Со школы она мечтала об актёрской карьере. Появляться на телевидении стала с десятого класса. Тогда она являлась ведущей локального новостного канала. Позже получила педагогическое образование, но примерно через год поступила на актерский факультет в Екатеринбургский театральный институт.

После завершения учёбы Юлия попала в «Уральские пельмени», где представала в образе легкомысленной девушки. Параллельно снялась в телесериале «Стройка», а также выпустила композицию «Юля-красотуля» с Алексеем Завьяловым. Также артистка появилась в мужском журнале Maxim с пикантной фотосессией.

В 2019 году звезда покинула «Уральские пельмени». Вскоре после этого выпустила книгу «Не говори мужчинам нет!», в которой поведала об отношениях за кулисами юмористического шоу. В последнее время Михалкова продолжает деятельность в Москве, где и живет. Актрису можно увидеть в постановке «Отдам бывшего в хорошие руки» в начале марта.