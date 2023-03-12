Фильмы «Оскара-2023», которые обязан посмотреть каждый человек

Ежегодно к «Оскару» приковано всеобщее внимание. Кинофильмы, номинированные на главные награды, можно считать успешными, поскольку их активно обсуждают в СМИ. Это значит, что посмотреть их должен каждый.

Именно поэтому издание «СтарХит» решило составить список главных картин «Оскара-2023». Каждая лента — потенциальный победитель в одной либо сразу в нескольких категориях.

«Все везде и сразу» -11 номинаций;

«На западном фронте без перемен» - 9 номинаций

«Банши Инишерина» - 9 номинаций

«Элвис» - 8 номинаций

«Фабельманы» - 7 номинаций

«Тар» - 6 номинаций

«Кит» - 3 номинации

«Треугольник печали» - 3 номинации

«Иа» - 1 номинация

«Пиноккио Гильермо дель Торо» - 1 номинация.