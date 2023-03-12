Иноагент Максим Галкин показал архивное видео со своими детьми Лизой и Гарри

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом) уехал из РФ больше года назад. Он осудил российские власти за СВО, а жителей страны - за поддержку спецоперации.

Недавно комик выложил в Сеть архивное видео, на котором запечатлены дети звездной пары - Лиза и Гарри. Эту запись он сделал еще в 2015 году. Двойняшкам тогда было всего по одному году. Но уже тогда наследники Примадонны были активными и любознательными детьми.

На кадрах маленькая Лиза бегает по гостиной, отщипывая от хлеба маленькие кусочки. Затем она с интересом смотрит в камеру, которую в руках держит ее отец. Через некоторое время девочка делится своим угощением с братиком Гарри.

Фанаты Пугачевой и Галкина оставили под видео много восторженных комментариев. Поклонники в очередной раз умилились детьми юмориста и певицы. Также подписчики попросили как можно чаще показывать взрослеющих наследников Аллы Борисовной и ее молодого супруга.