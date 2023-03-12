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Юлия Барановская пожаловалась на сложный характер дочери Яны от Андрея Аршавина

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Юлия Барановская пожаловалась на сложный характер дочери Яны от Андрея Аршавина
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Фото из открытых источников

Юлия Барановская рассказала о непростом характере дочери Яны от экс-капитана сборной РФ по футболу Андрея Аршавина. Звезда пожаловалась на сложный характер подростка.

Известно, что ведущая воспитывает 3-х детей от бывшего футболиста «Зенита». Хотя ее сыновья и дочь порой фанатам кажутся идеальными, на самом деле у них тоже бывают нередко проблемы.

«К примеру, у Яны сложный характер, она родилась с ним», — сказала теледива.

Юлия отметила, что ей нужно или воевать впустую с наследницей, или принять, что они разные. Дочь не является ее копией или ее продолжением, добавила Барановская.

Также многодетная мать подчеркнула, что девочка очень настойчивая. Такие качества помогут ей в жизни, уверена знаменитость.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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