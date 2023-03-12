Ларису Долину обвинили в хамстве после скандального поведения в эфире «Первого канала»

Каждую неделю на Первом канале выходит передача «Три аккорда». Активное участие в программе принимает Лариса Долина. От ее выбора композиций не все остаются в восторге.

Очередной скандал на шоу произошел в конце января. Обсуждают его по сегодняшний день. Тогда Долина вышла на сцену и спела песню «Гоп-стоп». Но номер артистки понравился далеко не всем. Александр Новиков, один из членов жюри, не побоялся и заявил, что вокалистке не нужно браться за мужские партии.

Долина была в ярости от такого заявления. Она резко осадила судью и отметила, что никто не имеет права приказывать ей, что нужно петь. В новых выпусках Новикова не было. Этот факт задел зрителей и они раскритиковали поведение 67-летней Ларисы Александровной.

«Как начала хамить Долина Новикову — что это такое? Разве можно критиковать мнение жюри, тем более в такой хамской манере, с гонором?» — задались вопросами интернет-пользователи.