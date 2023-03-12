«МК»: певица Наташа Королева воссоединилась на сцене в Кремле с Тарзаном

Певица Наташа Королева и ее муж Тарзан долгое время не появлялись вместе на людях. Однако на юбилейном концерте артистки пара воссоединилась на сцене в Кремле.

В Сети уже давно ходят слухи о том, что брак исполнительницы и стриптизера распался. Об этом говорят коллеги по цеху Наташи. Да и сама Королева прекратила появляться вместе с Сергеем Глушко на публике, что привело к возникновению слухов о разладе в звездной семье. Впрочем, супруги никогда не подтверждали эти домыли.

А на концерте в Кремлевском дворце певица и Тарзан вышли вместе на сцену, чтобы спеть дуэтом. Дело в том, что через несколько месяцев артистка отпразднует свое 50-летие, что и стало поводом для грандиозного выступления. Также частью красочного шоу Королевой стало выступление ее сына Архипа Глушко. Как отметила знаменитость, они решили собраться сегодня всей семьёй.

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