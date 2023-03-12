Мобилизованные из Свердловской области пожаловались на отсутствие необходимого снаряжения и подготовки

Мобилизованные из Свердловской области и Пермского края пожаловались на то, что их отправляют без необходимой подготовки и снаряжения на передовую. Видеоролик с обращением появился в Сети.

Военные полка № 1453, военной части № 95395 говорят, что не получают беспилотники, приборы ночного видения, тепловизоры и прочее необходимое снаряжение. Их отправляют воевать на самую передовую, оставляя позади опытных солдат.

По данным бойцов, одну из рот отправили штурмовать укрепрайон под Авдеевкой без связи и разведки, в результате этого погибли пять человек, а еще как минимум 17 получили разные ранения. Как уверяют мобилизованные, на передовой оказались люди с ограничениями, поскольку медицинской комиссии не проводили.

Также они сообщили, что были отправлены в ДНР, в первую Славянскую бригаду. По словам мужчин, из войск территориальной обороны они все были переведены в штурмовые подразделения без оформления документов.

Военные говорят, что командирование угрожает им тюрьмой. Также бойцы отметили, что не отказываются выполнять боевые задачи, но не хотят «идти на неоправданные риски с автоматами в руках против минометов, снайперов и танков».