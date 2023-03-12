На канале «НТВ» стартует второй сезон «Страны талантов» с Алексеем Воробьевым

«НТВ» начинает показ второго сезона популярного телепроекта «Страна талантов». В рамках этого шоу одаренные россияне могут продемонстрировать всем свои уникальные навыки. В роли ведущего выступит Алексей Воробьев.

«Из минувшего сезона вынес для себя ценный опыт. Мой стиль ведения шоу с подключением к танцам и трюкам показал, что пора менять имидж, выходить на сцену в спортивной форме. Костюмы с брюками, смокинг не могут выдержать импровизаций и лопаются на швах», - отметил певец.

Звездными судьями нового сезона «Страны талантов» станут певица Надежда Бабкина, Федерико Арнальди, Ярослав Сумишевский, а также Егор Дружинин.

При этом ожидается, что новый сезон удивит еще больше, чем первый. По крайней мере в этом уверена Надежда Бабкина. Как отметила артистка, она ждет от новых выпусков большего уклона на фольклор и национальный колорит.