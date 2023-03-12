Николай Расторгуев прокомментировал слухи о своих пластических операциях

Несколько дней назад Николай Расторгуев в очередной раз привлек внимание СМИ. Корреспонденты застукали участника группы "Любэ" у косметолога. При этом сам артист отрицает, что когда-либо делал пластические операции.

66-летний исполнитель признался, что иногда не отказывается от косметологических процедур, однако к уколам красоты он подходит с осторожностью.

В последний раз делал, наверное, полгода назад что-то такое (показал на свое лицо). Мне посоветовали уход без этих всяких... Это просто крем, — заявил Расторгуев.

Как уверяет Николай Николаевич, под нож пластического хирурга он никогда в жизни не ляжет. Музыкант отметил, что хочет достойно встретить старость:

Стараюсь меньше жрать, вот и всё.