Дана Борисова в интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ рассказала, что президент Украины употреблял наркотические вещества.

«Была на съемках шоу „Зірка+Зірка“ в Украине, там снимались русские и украинские звезды, видела Зеленского. Он тогда употреблял наркотики. Употребляли большинство участников, также с 9 часов утра был алкоголь. Я своим глазами видела, как он употреблял кокаин».

Борисова стала свидетелем, как запрещенные вещества Владимиру носили ведрами:

«Они сняли отель, там под ёлкой стояло ведро с кокаином. Я сначала не поняла, что это такое. Они говорят: „Хотите белого снега?“».

С высоты личного опыта ведущая готова разобрать симптомы украинского лидера не хуже доктора:

«Важный симптом — облизывать губки, облизывать зубки, они чешутся, сохнут. У меня сработала эйфорическая память. Владимир употребляет наркотики, конкретный наркотик налицо».

Борисова также обратила внимание на эксцентричную манеру общения президента:

«Во-первых, очень разговорчивый: хочется что-то рассказывать, новые слова, новые обороты».