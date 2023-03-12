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Певец Леонид Агутин показал свою 27-летнюю дочь Полину от балерины

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Певец Леонид Агутин показал свою 27-летнюю дочь Полину от балерины
В России
Фото из открытых источников

Леонид Агутин показал свою дочь от балерины Марии Воробьевой. Певец публично поздравил с 27-летием Полину. Также он поделился ее редким снимком в социальных сетях.

«Моя старшенькая, умница, папина гордость! Ниточка, которая связывает нас, крепка. Она не порвется и не спутается по дороге, души наши родственны. Люблю тебя, доченька, поздравляю с твоим днем рождения! Желаю мира, добра, любви, счастья! Очень серьезно жду внука или внучку», — пишет артист музыкант.

Отметим, Агутин расстался с Марией Воробьевой в 1997 году. Балерина уехала в Италию с дочерью, где вышла замуж за бизнесмена. Затем семья переехала во Францию.

Леонид неоднократно рассказывал, что наследница 8 лет живет с возлюбленным. Парень Полины «очень хороший пацан». Сам музыкант одобряет выбор наследницы и объясняет, что из-за внешних обстоятельств девушка решила отложить их свадьбу.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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