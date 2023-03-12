Певица из РФ Лариса Долина вышла на сцену музыкального телешоу «Конфетка» с молодежным макияжем

Певица появилась на сцене, спев известную композицию «Юпитер и стразы» Станислава Солодовникова. Звездные судьи ожидали, что этот хит исполнят Сергей Пенкин либо певец Шура, ведь она целиком и полностью подходит под их репертуар. Но Долина, которая обладает сильными вокальными данными и хорошей джазовой импровизацией, заставила жюри посмотреть на этот трек с иной стороны.