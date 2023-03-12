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Певица из РФ Лариса Долина вышла на сцену музыкального телешоу «Конфетка» с молодежным макияжем

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Певица из РФ Лариса Долина вышла на сцену музыкального телешоу «Конфетка» с молодежным макияжем
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Фото из открытых источников

Шоу «Конфетка» на канале ТНТ стремительно набирает популярность у российских телезрителей. Участницей последнего выпуска проекта стала 67-летняя Народная артистка России Лариса Долина.

Певица появилась на сцене, спев известную композицию «Юпитер и стразы» Станислава Солодовникова. Звездные судьи ожидали, что этот хит исполнят Сергей Пенкин либо певец Шура, ведь она целиком и полностью подходит под их репертуар. Но Долина, которая обладает сильными вокальными данными и хорошей джазовой импровизацией, заставила жюри посмотреть на этот трек с иной стороны.

А вот внимание зрителей привлек не столько талант Ларисы Александровной, столько ее смелый молодежный макияж. Исполнительница украсила свое лицо крупными стразами, которые переливались в свете софитов. Сам номер оформили 3D алмазами, которые как будто бы летели с большого экрана.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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