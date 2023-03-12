Певица Лолита Милявская рассказала о работе с режиссером Федором Бондарчуком

Совсем скоро поклонники творчества режиссера Федора Бондарчука смогут оценить новый проект известного кинодеятеля. Телесериал «Актриса» в онлайн-кинотеатрах Wink и на «Кинопоиске появится» 30 марта. Одну из главных ролей в многосерийном кинофильме сыграла певица Лолита Милявская.

В новом выпуске передачи «Ты не поверишь!» артистка решила рассказать о необычном опыте работы с Федором Бондарчуком.

«Сейчас язык не поворачивается сказать: «Федя, привет». Только Федор Сергеевич. Записан в телефоне он у меня «ФСБ». Честно, даже не думала, что меня утвердят», — призналась Милявская.

По словам Лолиты, этот проект стал для нее интересным опытом. Также она добавила, что большинство ее коллег по сериалу играют в МХАТ.