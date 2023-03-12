«Показали ярко одетых алкашей»: политолог Калачев высказался о сериале «Король и Шут»

Биографическо-фэнтезийный сериал Рустама Мосафира «Король и Шут» является самым обсуждаемым событием последние недели. Посмотрел первые серии фильма, посвященного известной группе, политолог Константин Калачев.

Все переживали за образ покойного Горшка. Тем не менее, в фильме он выглядел отлично, хотя местами актер переигрывает. Думаю, что сам Горшок в гробу не перевернулся.

Однако все другие персонажи выглядят пустыми. Невыносимо было смотреть, как философский герой ходит с бутылкой и диалогами, не внушающими доверия. Кажется, проблема в том, что правдоподобности не хватает.

Если снимать не для того, чтобы заработать, а чтобы этих людей вписать в историю, нужно не просто ярко одетых алкашей показать. Должно быть глубокое и содержательное, а этого и не получилось. Показали не самых умных людей, которые добились успеха, - заявил Калачев.