Слова солиста рок-группы «Король и Шут» об украинцах оказались пророческими

Российские интернет-пользователи вспомнили одну фразу безсменного солиста рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева касательно участника популярного украинского коллектива «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

«Вакарчук - натуральный бандеровец, который ненавидит Россию. Он конкретно сказал: «Мы вам покажем!». Плохой украинец, это и есть плохой украинец», – сказал когда-то артист.

Слова Горшнева были опубликовали в Телеграм-канале «Сыны Монархии».

Как отметили подписчики издания, эти слова музыканта оказались пророческими. Подписчики признали, что «Горшок является настоящим панком», который говорит всегда то, что думает, а Вакарчук – это лицемер, который ненавидел Россию, однако ради денег спокойно гастролировал по городам страны.