Состоялся релиз посмертного альбома артиста Бориса Моисеева

10 марта 2023 года на музыкальных площадках появился новый альбом Бориса Моисеева, который умер в сентябре 2022 года. До этого покойный артист не выступал около семи лет из-за плохого самочувствия.

«Дома глажу белье - вдруг звонок от Сережи Гороха, друга и директора Бори Моисеева. Говорит: «Вчера у Бори вышел альбом, можешь разметить его в сетях?» Говорю: «Да. Слушай, когда эти песни были записаны?» Он отвечает: «Где-то с 2008 по 2011 годы, были в концерте, Боря сказал: когда меня не станет, тогда выпустите их». Вот выпустили песни. Хорошо, что этот альбом вышел. Поздравляю Борю. Все послушайте обязательно, пожалуйста», - написала Лолита в своем Telegram.

Отметим, что пластинка носит название «Vogue21. Начни с себя». В посмертном альбоме 11 треков. В релизе также сообщается, что Фонд памяти Бориса Моисеева, который был создан Сергеем Горохом, в ближайшие годы выпустит 50 ранее неизданных композиций.