Стало известно, как спустя 20 лет после выхода рекламы отбеливателя выглядит тетя Ася

Татьяна Ташкова призналась, что 90-е годы были очень сложными для нее и ее мужа Евгения Ташкова. В этот период режиссер почти не выходил из своей квартиры и не работал, поскольку не поступало никаких предложений.

Поэтому актриса вынуждено покинула сцену и попыталась найти альтернативные способы заработка. Тогда артистка решила пройти кастинг для рекламы отбеливателя. Для участия в рекламе будущая тетя Ася прошла четыре кастинга, участие в которых приняло 350 человек. Эта роль Татьяне принесла новую волну успеха и признания. Ташкову начали узнавать на улицах, присылать письма, ни один номер в КВН не обходился без шуток об известной родственнице.

Сегодня актриса, которая является доцентом Института театральных искусств в Москве, ведет размеренную жизнь. Она продолжает работать на сцене, а также обучает молодежь актерскому мастерству.