StarHit: как обвиненный в тирании артист Алексей Чумаков сохраняет брак с Юлией Ковальчук

20 лет назад к Алексею Чумакову пришел успех. В шоу «Народный артист» он занял третье место, что поспособствовало дальнейшему развитию его карьеры. К тому же, артист создал образцовую семью с коллегой по цеху - певицей Юлией Ковальчук, пишет StarHit.

Некоторые фанаты Алексею писали, что Юлия его обожает, а он позволяет себя любить и является домашним тираном. Поклонники отмечали, что в интервью Ковальчук всегда представала хранительницей домашнего очага, а Чумаков регулярно позволял себе двусмысленности, которые общественность всегда осуждала. Нередко он в беседах с подписчицами шутил, а его сарказм принимали за чистую монету. Сам Алексей пояснил, что заглядываться на других женщин абсолютно нормально, но главное не доходить до измены и всегда хранить любовь партнерше.

Впрочем, несмотря на молву, пара по-прежнему счастлива вместе. Супруги не только записывают общие хиты, но и воспитывают любимую дочь.