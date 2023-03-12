Сыгравшему в сериале Горшка актеру подняли зарплату в должности дворника

Константин Плотников, который сыграл Горшка в телесериале «Король и Шут», в настоящее время подрабатывает дворником. Об этом сам актер рассказал в своем микроблоге на YouTube.

Как проинформировал Плотников, после премьеры на экранах сериала с его участием ему повысили заработную плату за уборку дворов. Артист убирает территорию в Петербурге возле Александро-Невской лавры.

По информации актера, уборка дворов для него является своеобразной медитацией.

Добавим, что Константин также снялся в таких картинах, как «Союз спасения. Время гнева», «Вертинский», «Невский. Охота на Архитектора», «Великолепная пятерка».