Украинская группа Tvorchi, которая должна была представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение", не смогла выехать из страны.

Сообщается, что исполнители пожаловались в своих социальных сетях на то, что они не смогут выехать из территории страны и представить ее на песенном конкурсе из-за артистов-предателей, которым разрешили ранее выехать, но они не вернулись обратно.

"Дальнейшая работа художников под вопросом из-за "художников"-предателей, уехавших и не вернувшихся в Украину", - сказано в сообщении коллектива.

"Евровидение" в этом году должно было пройти в Украине. Однако из безопасности конкурс решили перенести в Великобританию. Ее участники заняли второе место.