Ушла из жизни известный ивановский хореограф и балетмейстер Валентина Лисовская

12 марта 2023 года ушла из жизни знаменитый ивановский хореограф Валентина Евгеньевна Лисовская, которая являлась главным балетмейстером ивановского музыкального театра и создательницей школы-студии балета «Лисёнок».

Лисовская родилась в Ленинграде 12 февраля 1959 года. В 1977 году она окончила хореографическое училище имени Вагановой по специальности «Артистка балета». В 1983 году она окончила Высшую профсоюзную школу культуры, специальность - «Педагог и балетмейстер хореографии», а в 1988 успешно завершилась ее учеба в консерватории имени Римского-Корсакова по классу музыкальной режиссуры.

С 1969 по 1987 год Лисовкася принимала участие в балете Ленинградского театра музыкальной комедии. Затем Валентина Евгеньевна решила перейти в ивановский музыкальный театр. С 1988 по 1999 годы, а также с 2007 года она являлась главным балетмейстером.