Военнослужащие СВО ВС РФ из Свердловской области записали видеообращение к Владимиру Путину

Военнослужащие СВО ВС РФ из Свердловской области записали видеообращение к президенту. На пленке мужчины сообщают о проблемах с руководством и обеспечением. Также бойцы говорят, что их отправляют на грабежи.

Пытаемся понять действия командования. После прибытия в ДНР нас передали руководству Первой Славянской бригады ДНР, перевели из войск территориальной обороны в штурмовые без надлежащих документов. В полку есть неоправданные потери. Одна рота была направлена для вторжения в укрепрайоны без предварительной разведки, связи с другими частями. В итоге —имеем 4 «двухсотых», 18 «трехсотых». Одному раненому, который находился в госпитале Ростова, не оказали своевременно адекватную помощь, в итоге он стал «двухсотым», - говорит мужчина на видео.

По словам военных, им «не хватает» беспилотников, приборов ночного видения и прочего оборудования.

Почему руководство Славянского Первого корпуса нас вперед посылает, оставляя своих солдат? Руководство полка не ведет никакой диалог, запугивая тем, что если откажемся выполнять боевые приказы и прорвемся на передний край, будем сразу же арестованы и переданы в ЧВК либо другие части ДНР. Средний возраст подразделения - 40 лет, у многих ограничения по здоровью, — добавляет боец.

В обращении Владимиру Путину также подчеркивается, что они не отказываются от выполнения задач касательно территориальной обороны, а отказываются от «неоправданных рисков».