«Вокруг ТВ»: Топ-10 звезд шоу «Дом-2», которые преобразились благодаря пластическим хирургам

В Сети был опубликовал топ-10 участников «Дома-2», которые ради красоты значительно преобразились благодаря работе пластических хирургов.

В свое время Алена Рапунцель сделала маммопластику и ринопластику. Саша Черно стала обладательницей самых пышных форм на нескончаемом проекте - она сделала операцию по шунтированию желудка, из-за чего похудела на 60 килограммов. Марина Африкантова сделала маммопластику, хотя фанаты подозревают девушку в липосакции и ринопластике.

Не скрывает увлечени пластикой Дарья Пынзарь. Как призналась девушка, она сделала маммопластику и круговую подтяжку лица. К пластическим хирургам обращались: Надежда Ермакова, Юлия Ефременкова, Юлия Колисниченко, Виктория Романец, Ирина Пинчук.

Однако услугами пластических хирургов воспользовались не только девушки, а и парни. Известно, что однажды под хирурга отправились Антон Гусев и Арай Чобанян.