«Все помнят»: пять лет прошло со дня смерти легендарного режиссера Олега Табакова

В театре Олега Табакова почтили память художественного руководителя Олега Табакова. Режиссер умер пять лет назад. Участниками художественной труппы были подготовлены несколько мероприятий.

В воскресенье, 12 марта, в день смерти легендарного актера труппа вместе с художественным руководителем Владимиром Машковым возложили лампады и цветы к скульптурной композиции «Атом солнца Олега Табакова». Также они устроили поминальный обед и почтили память артиста на кладбище.

Мероприятие в честь пятилетия со дня смерти Олега Павловича пройдут до 20 марта. Также все желающие смогут посетить фойе театра и посмотреть выставку «Такой разный Олег Табаков».

В театре и кино Табаков сыграл около 200 ролей. Зрителю он запомнился фильмами «Семнадцать мгновений весны», «Мэри Поппинс, до свиданья!», «Двенадцать стульев», «Ширли-Мырли», «Человек с бульвара Капуцинов» и многими другими.



