58-летняя актриса Татьяна Лютаева показала архивное фото и поделилась секретом красоты

Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева показала архивное фото. Подписчики отметили, что в молодости она обладала красивой и яркой внешностью.

Артистка поздравила себя с днем рождения и порадовала поклонников архивными снимками. Фанаты восхитились внешностью своей любимицы, которая может похвастаться моложавой внешностью. 58-летняя артистка не скрывала, что остается привлекательной благодаря простым процедурам. По словам Татьяны, не нужно прибегать к у слугам пластических хирургов и косметологов.

«Мой рецепт: сперва надо два раза ополоснуть лицо теплой водой. Затем взять две мисочки — горячей и холодной водой — и два полотенца. Одно опустить в миску с горячей водой и приложить к лицу на несколько секунд. Другое затем погрузить в холодную воду и подержать на лице несколько секунд. Повторить пару раз», — написала Лютаева.

Фолловеры восхитились внешностью звезды «Гардемарины, вперед!». Многие подписчики написали, что она является воплощением нежности, чистоты, красоты.