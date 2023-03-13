Артистка РФ Яна Поплавская призвала отменить выступление Барских на концерте премии канала МузТВ

Яна Поплавская возмутилась из-за того, что в премии канала «Муз-ТВ», которая запланирована на 2 июня, будет принимать участие Макс Барских. Не так давно стало известно, кто из артистов может подняться на сцену.

В Телеграм-канале актриса крайне эмоционально отреагировала на новость об участии украинского певца. По мнению артистки, появление Барских в Москве является очень странным решение. Поэтому Яна потребовала, чтобы отменили выступление Макса на одном из самых значимых музыкальных мероприятий России.

«Барских страну полил помоями, запретил слушать песни русским людям и заявил, что не нужны ему «кровавые» рубли. И поспешно сбежал, кинул зрителей, которые купили билеты на его концерты. Вроде бы ему въезд в РФ запрещен. Как можно объяснить его участие в премии?» - возмутилась Поплавская.

Актриса также назвала исполнителя «укропитеком», подчеркнув, что в России не будет существовать «филиал украинского концертного агентства».