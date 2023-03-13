Боярский заявил, что задумывается о завершении своей карьеры

Российский и советский актер, музыкант, певец Михаил Боярский все чаще в последнее время стал задумываться о завершении своей карьеры. Об этом сам он рассказал в последнем интервью.

С каждым годом Боярскому становится все сложнее выходить на сцену в театре «Ленсовета». Там Михаил Сергеевич, которому исполнилось 73 года, играет последние несколько десятков лет.

«Едва передвигаюсь по сцене. Танцевать тяжеловато, да и петь я могу не всегда», — признался он.

Боярский также добавил, что коронавирус, перенесенный 2 года назад, и постковидный синдром крайне негативно отразились на его состоянии здоровья.

Ко всему прочему, артист планирует больше времени уделять своим близким, включая любимых внуков:

«Теперь у меня карьера деда. А это сумасшедшая карьера, ведь внуков много. Придется еще немного поработать».