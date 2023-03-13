Документальный кинофильм «Навальный» получил премию «Оскар» как лучшее документальное кино

Документальный фильм «Навальный» режиссера Дэниела Роэра получил «Оскар-2023». На церемонии вручения награды присутствовала семья главного героя фильма — жена Юлия с детьми Дарьей и Захаром. Транслировал 95 церемонию вручения награды, которая прошла в театре Dolby (Лос-Анджелес), канал ABC.

На премию в номинации «Лучший документальный фильм» претендовали: «Вся красота и кровопролитие», «Все, что дышит», «Дом из осколков», «Огонь любви». Премьера «Навального», который рассказывает о жизни известного оппозиционера с 2020 по 2021 гг, прошла 25 января. В то время Алексей был в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Фильм о политике ранее получил премию BAFTA как лучший документальный кинофильм.

Напомним, 20 августа 2020 года Навального госпитализировали в Омске, а затем доставили в Германию, где врачи заявили, что политика отравили ядом из группы «Новичок». Сейчас он отбывает наказание по делу «Ив Роше» в поселке Мелехово Владимирской области. Оппозиционер получил 9 лет строгого режима.

Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.