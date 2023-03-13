Домогаров рассказал о съемках в сериале «Раневская» и перевоплощении в женщину

Сегодня на Первом канале стартовал показ сериала «Раневская». Он поведает о судьбе и жизни Фаины Георгиевны Раневской.

В проекте принял участие Александр Домогаров. Он отнесся к работе с особым трепетом. Актер 30 лет прослужил в Театре Моссовета, где играла Раневская, его гримерная находилась напротив гримерной легендарной артистки. По словам Домогарова, для театра Раневская является это его славой и именем. Она звезда, она нечто особенное.

К тому же, Александр впервые сыграл в женском платье за всю свою актерскую карьеру. По сюжету сериала, такую шутку проворачивает герой Василий Качалов. Актер отметил, что очень рад такому опыту, однако понял, что балет —это адский труд, это великое искусство. Лично для него тренировки по балету были весьма трудными.