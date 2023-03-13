Yandex.RTB

Домогаров рассказал о съемках в сериале «Раневская» и перевоплощении в женщину

Image 16+
Домогаров рассказал о съемках в сериале «Раневская» и перевоплощении в женщину
Знаменитости
Фото из открытых источников

Сегодня на Первом канале стартовал показ сериала «Раневская». Он поведает о судьбе и жизни Фаины Георгиевны Раневской.

В проекте принял участие Александр Домогаров. Он отнесся к работе с особым трепетом. Актер 30 лет прослужил в Театре Моссовета, где играла Раневская, его гримерная находилась напротив гримерной легендарной артистки. По словам Домогарова, для театра Раневская является это его славой и именем. Она звезда, она нечто особенное.

К тому же, Александр впервые сыграл в женском платье за всю свою актерскую карьеру. По сюжету сериала, такую шутку проворачивает герой Василий Качалов. Актер отметил, что очень рад такому опыту, однако понял, что балет —это адский труд, это великое искусство. Лично для него тренировки по балету были весьма трудными.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Прощай, моя дорогая. Держись»: Лия Ахеджакова навсегда попрощалась со сценой

Сегодня, 21:05

Боярский заявил, что задумывается о завершении своей карьеры

Сегодня, 20:55

Домогаров рассказал о съемках в сериале «Раневская» и перевоплощении в женщину

Сегодня, 20:45

Shaman объяснил постоянную критику со стороны Ксении Собчак в свой адрес влюблённостью журналистки

Сегодня, 20:19

Олимпийская чемпионка Бережная выразила обеспокоенность за состояние жены фигуриста Костомарова

Сегодня, 20:12

Оправившийся после болезни отец Филиппа Киркорова Бедрос вышел на связь с предсказанием от Ванги

Сегодня, 20:10

На рок-музыканта Максима Покровского составили протокол о дискредитации армии ВС России

Сегодня, 19:50

«Оскар» раздора между Украиной и США: или как украинцы обиделись на Голливуд

Сегодня, 17:52

РИА Новости: Как советский фильм стал легендой и получил премию «Оскар»

Сегодня, 17:46

МК: Актер Михаил Боярский заявил о ненужности и бессмысленности накопленных за жизнь вещей

Сегодня, 17:26

58-летняя актриса Татьяна Лютаева показала архивное фото и поделилась секретом красоты

Сегодня, 17:15

О чем говорит оскаровский «расклад»: мнение российского кинокритика

Сегодня, 16:58

Гагарина не поделила с Пресняковым участников вокального шоу «Голос»

Сегодня, 16:53

На Украине подвергли критике вручение премии «Оскар» документальному кинофильму про Навального

Сегодня, 16:42

SHAMAN рассказал историю создания своей песни «Я русский»

Сегодня, 16:36

Потратившая 3 миллиона рублей на пластику певица Слава намекнула на очередную хирургическую операцию

Сегодня, 13:05

StarHit: Сын Стивена Сигала Доминик встречается с российской моделью Айрин Даниловой

Сегодня, 12:35

Посетив баню в Сочи, 45-летняя Ольга Орлова продемонстрировала фигуру после родов

Сегодня, 12:25

Российская певица Наташа Королева публично наказала избранницу своего единственного сына

Сегодня, 12:06

Лера Кудрявцева рассказала в соцсетях, что запрещено в ее семье с мужем-хоккеистом

Сегодня, 11:45

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца
  • Сегодня, 17:32

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления
  • 11-03-2023, 16:31

Медики назвали 2 эффективные напитка для снижения кровяного давления

Людям с гипертонией нужно избегать соленой еды, которая создает давление на стенки сосудов. Специалисты рассказали о двух эффективных напитках,

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова
  • 11-03-2023, 17:32

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова

По словам профессора кафедры русского языка УрФУ Марии Рут, запретить в стране иностранные слова невозможно, поскольку русский язык более чем на 50%

МК: артист Киркоров в Кремлевском дворце намекнул на месть экс-супруги Аллы Пугачевой
  • Вчера, 17:48

МК: артист Киркоров в Кремлевском дворце намекнул на месть экс-супруги Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров посетил юбилейное шоу Наташи Королевой в Кремлевском дворце. Поп-король российской эстрады все время активно подпевал певице из зала,

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца
  • Сегодня, 17:32

«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться
  • Вчера, 12:33

Артист РФ Филипп Киркоров и примадонна Алла Пугачева в скором времени могут вновь воссоединиться

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время изменился до неузнаваемости. Жгучий брюнет внезапно стал кудрявым блондином с

Новости партнеров
Новости партнеров
Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара
  • 11-03-2023, 18:11

Диетолог Батул Эль-Альва рассказала секрет, как есть меньше сахара

Сокращение употребления сахара обязательно положительно скажется на здоровье. Есть несколько эффективных способов уменьшить количество употребляемого

ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли
  • Вчера, 19:20

ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения потребления соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала глобальный доклад о необходимости сокращения употребления в пищу соли. Только 5% мировых

Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" отдают жизни при исполнении общей задачи
  • 11-03-2023, 19:55

Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" отдают жизни при исполнении общей задачи

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, за что гибнут «музыканты». Корреспонденты издания «Глас народа» прислали на имя бизнесмена запрос,

Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение мобилизованных от Первой славянской бригады
  • Вчера, 20:15

Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение мобилизованных от Первой славянской бригады

В соцсетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала, что она не получала тревожных звонков от бойцов этого подразделения. Но обратилась к