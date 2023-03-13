Олимпийская чемпионка Бережная выразила обеспокоенность за состояние жены фигуриста Костомарова

Более 2-х месяцев врачи столичной клиники делают все возможное, чтобы спасти Романа Костомарова. Состояние фигуриста, несмотря на старания, остается стабильно тяжелым.

Некоторые специалисты уверены, что шансов на выживание у олимпийского чемпиона не так много. Но даже если спортсмен выживет, останется на всю жизнь инвалидом, поскольку пережил несколько ампутаций.

Рядом с мужем все это время находится его жена Оксана Домнина. Женщина практически живет в больнице. Она хочет быть постоянно в курсе его состояния.

Коллега Романа и Оксаны Елена Бережная заявила, что Домнина сейчас переживает настоящий ад. Она отметила, что не понимает, как Оксане все еще удается справляться с таким огромным стрессом. По словам олимпийской чемпионки, на месте супруги Костомарова она бы просто сошла с ума.